Caro Mendoza rompe el silencio y responde a Mati Álvarez si apoya al equipo azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Luego de perder la primera batalla por La Supervivencia en Exatlón: Titanes vs Héroes, la tensión se hizo presente entre los integrantes del equipo rojo, principalmente entre Caro Mendoza, Mati Álvarez, Heliud Pulido y Ana Lago.

Y es que los sentimientos estuvieron a flor de piel en el programa deportivo, después de que los que forman parte del equipo de Titanes llevaran sus emociones al máximo con una discusión.

“¿Cuántas veces pudiste ver a alguien girar la rueda?, dijo molesto Heliud a Caro luego de que esta última tuviera muchos errores durante uno de sus turnos en la competencia.

La respuesta de la clavadista encendió los ánimos: “Discúlpame, de todos modos, yo soy la que está en riesgo”. Ana Lago y Mati Álvarez respondieron con coraje, especialmente esta última pidiéndole que no apoyara más al equipo azul durante los circuitos.

Heliud Pulido, Carolina Mendoza y Ana Lago vivieron momentos de fuerte tensión en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con el objetivo de cerrar filas y enfocarse en las siguientes pruebas, Titanes se sentaron en La Fortaleza y limaron asperezas. Caro Mendoza señaló que no está a favor de los azules, pero se comprometió a dar todo por los rojos, mientras que Mati Álvarez dijo que la atleta es su amiga desde la tercera temporada del reality show.

“Me desesperó, pero seguiré trabajando para mejorar. Son mis amigos, pero no les echo porras, solo que a veces me da gusto que ganen. Mi equipo es rojo y con muchos ya había convivido, con otros no tanto”, expresó Mendoza.





En tanto, Héroes se mantienen unidos y con una actitud positiva pese a estar viviendo en La Cabaña, un lugar que sin duda representa una desventaja en las playas de República Dominicana.

