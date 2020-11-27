Heliud Pulido, Carolina Mendoza y Ana Lago vivieron momentos de fuerte tensión en Exatlón: Titanes vs Héroes.

En Exatlón: Titanes vs Héroes las presiones siguen al día, luego de que los atletas se mantienen cada vez más enfocados en evitar irse a la batalla de eliminación.

En la emisión de este jueves, los Titanes se mostraron sumamente tensos luego de que en los circuitos las cosas no salieron como esperaban.

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En medio de las competencias, Carolina Mendoza falló en varias ocasiones, por lo que su compañero Heliud Pulido no se frenó en reclamarle su falta de concentración en el campo de batalla.

“¿Cuántas veces pudiste ver a alguien girar la rueda?, comentó visiblemente molesto Heliud a Caro, quien respondió “como tres o cuatro”.

Debido a ello, Heliud volvió a increpar a la clavadista al decir: “¿Nunca te diste cuenta para dónde giraba?”.

Ante esta situación, Carolina Mendoza contestó visiblemente agobiada “discúlpame, de todos modos, yo soy la que está en riesgo”.

Las tensiones entre los rojos no pararon ahí, ya que Ana Lago se sumó a los reclamos contra Carolina Mendoza al cuestionar la actitud que ha mantenido recientemente en las competencias de Exatlón.

“Para mí, tu actitud no ha sido como muy correcta. Bien, hay formas y modos de decir las cosas, no res la única que está en peligro, si perdomes las dos, tres están en peligro”, le señaló la gimnasta a su compañera de equipo.

Posteriormente, Heliud Pulido externó que le duele la falta la de compromisos de Carolina Mendoza. “Me duele eso, que yo estoy aquí esforzándome por todos”, afirmó.

Por su parte, Mati Álvarez también le externó su molestia, al asegurarle que debe defender a su equipo. “Sabemos que tiene amigos en el otro equipo, pero tu equipo es este y aquí cada quien está defendiendo su color”, le expresó.



Carolina Mendoza a duelo de eliminación

Al final del programa, Carolina Mendoza resultó ser la primera atleta confirmada para el duelo de eliminación del próximo domingo.

Al respecto, Caro expresó que estaba consciente de ello por ser la atleta más baja de los Titanes; además, confirmó que le ha costado trabajo desenvolverse con su equipo.

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