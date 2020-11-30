VIDEO: El momento exacto en que David Juárez ‘La Bestia’ se lesionó en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Uno de los atletas más importantes en el equipo azul en Exatlón: Titanes vs Héroes es, sin duda, David Juárez La Bestia, quien posee grandes habilidades y se consolidó como uno de los favoritos por los televidentes para llegar a la final.

Sin embargo, una lesión lo dejó fuera de competencia, ya que sufrió una fractura de cuarto metacarpiano con lesión parcial del tendón extensor, subluxación dorsal carpo-metacarpiana, la cual lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente.

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Esta situación, la cual te compartimos en días pasados en exclusiva a través de todas las plataformas de Azteca UNO, se vivió en nuestras pantallas en el duelo por la supervivencia.

Y es que, mientras empujaba uno de los obstáculos, La Bestia se lastimó uno de los dedos de su mano izquierda, una situación que inmediatamente puso en alerta a sus compañeros, quienes le pidieron ir a ser revisado por los cuerpos de emergencia.

DAVID "La Bestia" se encuentra en revisión médica luego de colocar su tercer punto, uno de sus dedos recibió un fuerte impacto. 🔵👊#DespedidaColosal 📲

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Cabe mencionar que, el gimnasta y exponente de diversas disciplinas, se encuentra en óptimas condiciones; sin embargo, se desconoce si regresará al programa deportivo o le dirá adiós a las playas y tierras más demandantes de la televisión.

Esta salida se suma a la de Ernesto Cázares como las más sensibles de la temporada de Exatlón, por lo que el futuro del equipo de Titanes dependerá de otros atletas, entre ellos, Christian Anguiano, Keno Martell, Casandra Ascensio y Valery Carranza.

Otras lesiones que han conmocionado a los millones de fans de Exatlón son las de Stephanie Gómez, Zudikey Rodríguez, Caro Mendoza, entre otras, mismas que le han dado la vuelta a las plataformas digitales.

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