Las atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes demostraron su velocidad en el reciente circuito contra reloj. No te pierdas el fascinante duelo que captó la atención de millones de televidentes.



CONTRA RELOJ FEMENIL DEL EXATLÓN

En uno de los circuitos más demandantes del Exatlón, las cinco competidoras más rápidas fueron Zudikey, Carmelita, Mati, Cecilia y Gloria.

Nuevamente, Mati Álvarez se posicionó como la atleta más rápida de la competencia y se hizo acreedora a su segunda medalla.

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DOBLE DUELO POR EL BANQUETE

Titanes y Héroes se enfrentaron a dos competencias: un mini duelo a tres unidades y una competencia con todo el equipo completo para ganar la parrillada del Exatlón.

En el mini duelo participaron por el equipo rojo Heliud y Carmelita, mientras que por el equipo azul lo hicieron Yusef y Natali.

Titanes fueron los más certeros en los tiros y una vez más, lograron ponerse a la cabeza del marcador.

En una intensa competencia contra Natali Brito, Ana Lago logró otorgarle a Titanes el décimo punto y la victoria absoluta del doble duelo por el banquete.

Titanes y Héroes han demostrado su fuerza y compromiso dentro de la competencia. Esta noche los atletas se enfrentarán en una batalla por la fortaleza que pondrá a prueba sus habilidades. Titanes defienden y Héroes lucharán por recuperarla, ¿quién ganará?, Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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