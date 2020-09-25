Mati Álvarez se posicionó como la atleta más rápida y ganó su segunda medalla en Exatlón: Titanes vs Héroes.
La atleta mexicana demostró que es invencible y llegó para derrotar a sus rivales en la última competencia del programa deportivo. No te lo pierdas.
Las atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes demostraron su velocidad en el reciente circuito contra reloj. No te pierdas el fascinante duelo que captó la atención de millones de televidentes.
- CONTRA RELOJ FEMENIL DEL EXATLÓN
En uno de los circuitos más demandantes del Exatlón, las cinco competidoras más rápidas fueron Zudikey, Carmelita, Mati, Cecilia y Gloria.
Nuevamente, Mati Álvarez se posicionó como la atleta más rápida de la competencia y se hizo acreedora a su segunda medalla.
Te puede interesar:
Exatlón: Heliud Pulido demostró su fuerza y ganó su primera estrella en la ‘Prueba olímpica, ruta Tokio’.
- DOBLE DUELO POR EL BANQUETE
Titanes y Héroes se enfrentaron a dos competencias: un mini duelo a tres unidades y una competencia con todo el equipo completo para ganar la parrillada del Exatlón.
En el mini duelo participaron por el equipo rojo Heliud y Carmelita, mientras que por el equipo azul lo hicieron Yusef y Natali.
Titanes fueron los más certeros en los tiros y una vez más, lograron ponerse a la cabeza del marcador.
En una intensa competencia contra Natali Brito, Ana Lago logró otorgarle a Titanes el décimo punto y la victoria absoluta del doble duelo por el banquete.
Titanes y Héroes han demostrado su fuerza y compromiso dentro de la competencia. Esta noche los atletas se enfrentarán en una batalla por la fortaleza que pondrá a prueba sus habilidades. Titanes defienden y Héroes lucharán por recuperarla, ¿quién ganará?, Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.
También te puede interesar:
Las FOTOS que comprueban que entre Aristeo Cázares y Carmelita Correa hay algo más que una amistad.