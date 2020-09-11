Recordamos al entrañable Daniel Corral con sus mejores FOTOS en Instagram. ¿Extrañas verlo en Exatlón?

Daniel Corral fue uno de los participantes más destacados de la primera temporada de Exatlón México, donde dio muestra de su capacidad física para superar todo tipo de pruebas que exigen resistencia y fuerza.

Para nadie es sorpresa que Daniel Corral goce de una sorprendente condición física, ya que es uno de los gimnastas más importantes a nivel mundial.

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Corral es un joven originario de Baja California que resultó ser muy atractivo para los fans de Exatlón, sobre todo para las mujeres que ven en él a un hombre aguerrido y galán.

Su presencia tanto en las competencias como fuera de ellas le ha hecho ganar un gran número de admiradores en las plataformas digitales.

Actualmente, Daniel Corral tiene 28 años y aún goza del prestigio que ganó tras quedar en el segundo lugar de la primera temporada de Exatlón.

Ahora que varios de los atletas destacados que han participado en las primeras ediciones del reality deportivo están de regreso en Exatlón: Titanes vs. Héroes, muchos han recordado a Daniel Corral, quien se robó varios corazones en su paso por la contienda.

A juzgar por lo que se puede ver en su perfil de Instagram, Daniel Corral continúa preparando su cuerpo para nuevas competencias gimnásticas y lleva un estilo de vida completamente fitness.

Con cada una de las postales y videos que comparte en la red social, queda claro que Daniel Corral sigue siendo uno de los personajes más queridos y admirados.

En dicha plataforma, sus seguidores no dejan de comentar lo mucho que extrañan verlo en televisión y lo tanto que les ha inspirado para cumplir metas, como él lo hace siendo un atleta de alto rendimiento.

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