Steph Gómez sufre caída y abandona la carrera contra Glorila Murillo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas se enfrentaron a demandantes circuitos que pusieron a prueba su resistencia física y destreza en Exatlón: Titanes vs Héroes. Ambos equipos dieron lo mejor para coronarse como campeones en los recientes duelos de la competencia.

Por primera vez, los rojos tuvieron que pagar un castigo después de haber caído frente a los azules en el doble duelo por el banquete. En esta ocasión, tuvieron que trasladar 4 pesadas llantas de un lugar a otro, actividad que los Titanes tomaron con total optimismo.



CONTRA RELOJ FEMENIL

Las mujeres tuvieron que enfrentarse a la prueba contra reloj para ganar una de las medallas, misma que pueda alargar su estadía en las tierras de Exatlón.

Solo las 5 atletas más rápidas pasaron a la siguiente ronda. El orden de competencia fue decidido mediante sorteo y cada atleta, tuvo una oportunidad de tener el mejor tiempo de la competencia.

Las cinco atletas más rápidas fueron Natali, Evelyn, Cecilia, Ana y Mati, siendo esta última la atleta más consistente en este circuito, por lo que se convirtió en la primera mujer en obtener una medalla, dejando un tiempo de 55.89 segundos.

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DUELO DE LOS ENIGMAS

Nuevamente, los atletas se enfrentaron a la fortuna en una competencia a 10 puntos. Los equipos pasaron uno de los circuitos más demandantes; el circuito de lodo.

David Juárez ‘La Bestia’ fue el encargado de abrir el marcador, anotando el primer punto para los Héroes.

Tras una intensa competencia, Mati Álvarez fue la encargada de darle el primer punto a Titanes, dejando el marcador parcial 3-1 .

Uno de los momentos más impactantes de la competencia fue la caída de Steph Gómez, misma que no le permitió continuar en la carrera frente a Gloria Murillo.

Steph fue atendida de emergencia y llevada al hospital para realizar los estudios correspondientes.

Las dos velocistas del Exatlón, Zudikey y Natali, se enfrentaron en el circuito y ofrecieron un final espectacular. Ambas atletas derribaron el tercer y último cubo al mismo tiempo; sin embargo, Zudikey se llevó la victoria, dejando el marcador 4-5 a favor de los Héroes.

Una vez más, el equipo de Héroes se mantuvo a la cabeza de la competencia. La última carrera de este circuito fue entre Cecilia y Zudikey, siendo la atleta del equipo Héroes quien otorgó su segunda victoria al equipo azul. Héroes se enfrentaron a la fortuna y ganaron la noche italiana.

Los Héroes han demostrado su fuerza y compromiso dentro de la competencia; pero esta noche, todo puede cambiar. Nuevamente los atletas se enfrentarán en una batalla por la fortaleza que pondrá a prueba sus habilidades. Titanes defienden y Héroes luchan por conseguirla, ¿quién ganará? No te pierdas esta noche Exatlón Titanes vs Héroes, a las 7:30 por Azteca UNO.

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