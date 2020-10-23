No te pierdas las polémicas más controversiales en esta nueva temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Desde el inicio de Exatlón: Titanes vs Héroes, hemos sido testigos del rendimiento, habilidad y fuerza de los atletas durante los circuitos; sin embargo, también hemos visto las peleas más polémicas entre varios de los participantes.

Uno de los escándalos más recordados es el de Cecilia Álvarez ‘Wushu’ y Patricio Araujo. La integrante de Héroes empujó por equivocación al futbolista cuando terminaron un circuito, acto que desató la furia de Pato, quien terminó gritándole “gorda” y “marrana” a su contrincante.

Heliud Pulido y Ernesto Cázares también protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la cuarta temporada. El piragüista olímpico anotó un punto y festejó metiéndose el dedo a la boca como si fuera un bebé, acto que molestó a los admiradores del ganador de la primera temporada.

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Los hermanos Cázares también estuvieron envueltos en un escándalo a principios de la temporada. En uno de los circuitos, Aristeo se habría dejado vencer a propósito para que su hermano obtuviera un punto. El momento causó indignación entre el equipo de Titanes, quienes hablaron con su compañero para no volver a repetir la acción.

Al estar cansada de su racha de fracasos, Mati Álvarez alzó la voz y habló muy seriamente con los integrantes de su equipo. La ganadora de la tercera temporada expresó que estaba dando su mayor esfuerzo en los circuitos y quería ver el mismo compromiso en el equipo de Titanes: “Me siento cansada, esto es algo de equipo”.

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Sin duda, uno de los momentos más polémicos y dolorosos fue la salida de Steph Gómez. La practicante de jiujitsu brasileño sufrió una fractura en la tibia y tuvo que abandonar Exatlón: Titanes vs Héroes. Los atletas rojos y azules se unieron para despedir a la querida atleta y le desearon pronta recuperación.