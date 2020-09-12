Steph Gómez sufre una fractura en la tibia y se despide del sueño de conquistar Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas volvieron a pisar las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes para competir por la prestigiada fortaleza. El equipo rojo intentó mantenerse invicto y el equipo azul salió a demostrar de qué está hecho.

Al llegar a la cabaña, los Héroes tuvieron la oportunidad de disfrutar su premio del juego de los enigmas: Una noche italiana que incluyó un delicioso banquete, bebidas y una divertida clase de italiano, la cual los atletas disfrutaron al máximo.



EXAPOINTS

Titanes y Héroes se enfrentaron a un nuevo y demandante circuito para conseguir 2500 Exatlón Points, que los atletas podrían gastar una vez inaugurada la Exa Store.

La competencia se jugó a 7 puntos y se vivió un duelo sumamente demandante. Por primera vez, en lo que va de la temporada, los atletas se fueron a una competencia de relevos.

Fueron Mau, Heliud, Carmelita y Ana quienes le otorgaron el match point a Titanes, siendo los ganadores de 2500 Exatlón Points.

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BATALLA POR LA FORTALEZA

Titanes defendieron y Héroes lucharon por conseguir la Fortaleza. Los atletas se enfrentaron a un circuito completamente diferente a lo que habían experimentado; un circuito sumamente demandante. Titanes y Héroes tuvieron la oportunidad de escoger a su contrincante en este circuito.

Ana Lago fue la encargada de darle a su equipo el match point y, una vez más, Titanes defendieron de manera extraordinaria la Fortaleza.

Por su excelente ejecución durante el circuito, Mati Álvarez se convirtió en la atleta más valiosa de la competencia, ganando la habitación VIP de la fortaleza.

El dictamen de los médicos determinó que Steph sufrió una fractura en la tibia y, por segunda ocasión, la atleta se despidió del sueño de conquistar las tierras del Exatlón para iniciar con su recuperación. En un emotivo momento, Titanes y Héroes se volvieron uno y despidieron a Steph entre aplausos.

¡Dos fuerzas colosales harán estallar las tierras del Exatlón este domingo de eliminación! Titanes y Héroes se enfrentarán a un nuevo duelo por la supervivencia, en el que solo los mejores lograrán permanecer en la competencia. ¿Rojos o Azules?, ¿Titanes o Héroes?, ¿Quién ganará? Descúbrelo este domingo a las 8 de la noche por Azteca UNO.

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