Valery Carranza se convierte en la atleta más valiosa de la competencia en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Otra emocionante semana inició en Exatlón: Titanes vs Héroes, donde los atletas se replantearon nuevas estrategias para vencer a sus rivales dentro de las tierras más demandantes de la televisión.



GRAN BATALLA POR LOS EXAPOINTS

Por fin se inauguró la ExaStore y el equipo ganador tuvo la oportunidad de canjear los puntos ganados. Se jugó una competencia a 7 puntos para ganar 2500 exapoints.

Durante la competencia frente a Ernesto Cázares, Heliud Pulido dio un mal paso que le lastimó el tobillo. Afortunadamente, el parte médico determinó que el atleta se encontraba en condiciones de continuar con la carrera.

Heliud Pulido fue el encargado de darle el punto de la victoria a Titanes y gracias a su triunfo, tuvieron la oportunidad de conocer la recién inaugurada ExaStore.

Por si fuera poco, hubo una oportunidad inédita y se jugó un mini duelo para ganar más exapoints. Los atletas se enfrentaron a dos carreras de relevos, en las que designaron a un capitán que no pudo involucrarse dentro de la competencia.

Los atletas corrieron con celular en mano y tuvieron que escanear algunos códigos QR que se encontraban dentro de la pista.

Por los rojos corrieron Mati, Caro, Mau, Aristeo y designaron a Ana como la capitana. Por su parte, en los azules corrieron David, Ernesto, Evelyn, Valery y designaron a Pascal como capitán.

Héroes tuvieron un mejor desempeño y ganaron la competencia. Tras la victoria, tuvieron la oportunidad de canjear sus exapoints por una deliciosa comida fuera de la fortaleza.

Titanes hicieron compras muy inteligentes dentro de la ExaStore y adquirieron un ventilador y una cafetera. Los atletas se dividieron los exapoints restantes para que cada quien pudiera comprar algo adicional.

Al final, terminaron comprando una almohada, libros, un set de entrenamiento, consola de videojuegos y dos cajas misteriosas que contenían palomitas, papas fritas, crema de avellana y más libros.

Te puede interesar:

Adrián Medrano es el nuevo eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes; las batallas colosales continúan.



BATALLA POR LA FORTALEZA

Fuimos testigos de una nueva batalla por la fortaleza, azules defendieron y rojos pelearon por recuperar la casa con todas las comodidades.

En las primeras 4 carreras, el marcador se mantuvo bastante cerrado entre los dos equipos; sin embargo, Héroes tomaron el control de la competencia y se adueñaron del marcador, dejando atrás a Titanes con tan solo 3 puntos.

Titanes resurgieron y Ana Lago fue la encargada de llevar la competencia a una última carrera en donde se decidiría al ganador de la fortaleza.

Por los azules corrió Valery Carranza y por los rojos corrió Ana Lago en un impactante duelo que pasó a la historia de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Se vivió una carrera bastante reñida entre las dos competidoras, pero fue Valery quien logró derribar primero el tótem, ganando la reñida competencia. Una vez más, la fortaleza se pintó de azul.

Esta noche, algo colosal estará en juego en una de las batallas más demandantes de Exatlón. Héroes y Titanes desafiarán todas sus habilidades en la batalla colosal. ¿Quién se llevará este gran premio? Descúbrelo en Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

También te puede interesar:

Ernesto Cázares es un referente del equipo azul tras ser el primer ganador de Exatlón con solo 18 años.