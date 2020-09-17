Valery Carranza demuestra su destreza y se lleva la súper medalla en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Otro emocionante día se vivió en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde los atletas salieron a demostrar su fuerza y habilidad física. Así fue el reciente capítulo en las tierras más demandantes:

Titanes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una noche mexicana, donde comieron, bailaron y se divirtieron al máximo. Pato Araujo fue el encargado de dar el grito con sus compañeros. Los atletas vivieron una noche espectacular que, sin duda, nunca olvidarán.



BATALLA POR LA SÚPER MEDALLA DEL EXATLÓN

Las mujeres se enfrentaron para ganar la codiciada presea que, de ser necesario, puede ayudarlas a mantenerse en la competencia.

Las atletas se enfrentaron en 2 rondas; la primera fue de eliminación directa y sólo 5 de ellas lograron pasar a la final.

La suerte fue la encargada de decidir a la rival de cada una. Las finalistas fueron Ana, Pamela, Zudikey, Cecilia y Valery.

El último enfrentamiento fue entre Héroes; Cecilia y Valery lucharon por ganar la codiciada presea, siendo Valery Carranza la ganadora de la súper medalla del Exatlón.

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DOBLE DUELO POR EL BANQUETE

Titanes y Héroes tuvieron que enfrentar dos competencias; la primera fue en parejas y la segunda fue la competencia a 10 puntos. El equipo ganador de la última prueba fue el ganador del banquete; los atletas se enfrentaron al circuito dorado del Exatlón.

Los atletas que representaron a sus equipos en el mini duelo fueron Valery y Ernesto del lado azul, y Heliud y Gloria del lado rojo.

En una intensa competencia contra Heliud, Ernesto logró derribar el tótem y, de esta forma, le dio la victoria del mini duelo al equipo de Héroes.

En la prueba a 10 puntos, Yusef ‘León Libanés’ fue el encargado de abrir el marcador y le otorgó a Héroes el 1 a 0.

Ana Lago fue la encargada de cerrar el marcador, le dio a su equipo el último punto y la victoria del doble duelo por el banquete.

El equipo de Héroes tuvo que enfrentar la prueba adicional, pero como ganaron del mini duelo a tres unidades el riesgo de la prueba adicional disminuyó.

Los Héroes han demostrado su fuerza y compromiso dentro de la competencia, pero esta noche todo puede cambiar. Nuevamente TITANES Y HÉROES se enfrentarán en una batalla por la fortaleza que pondrá a prueba sus habilidades. Titanes defienden y Héroes luchan por conseguirla, ¿quién ganará? Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca.

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