FOTOS: Las razones por las cuales Mati Álvarez es una gran líder para Titanes en las playas de Exatlón.

Una de las atletas favoritas de México en la actualidad es Mati Álvarez, quien desde su aparición en las playas de Exatlón, ha logrado demostrar el gran nivel de competencia que tiene, el cual ha quedado plasmado en cada uno de los circuitos del programa deportivo.

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La heptatleta siempre ha puesto en evidencia sus cualidades, pero también su personalidad de líder fuera de las competencias, en donde sus compañeros saben que pueden contar con ella en cualquier momento.

Su pasión por el atletismo, la ha colocado como una de las velocistas más rápidas en México, situación que la ha llevado a ganar varias medallas en competencias de alto nivel.

La joven originaria del estado de Puebla comenzó su carrera a muy temprana edad en la Olimpiada Nacional de 2006, para luego ser la Campeona Nacional en su disciplina. La velocidad no es su único talento, ya que de niña también destacó en Taekwondo.

Mi deporte es el atletismo lo práctico desde que tengo 10 años, siempre hacía velocidad y salto de longitud hasta mi último año de universidad que me cambié al heptatlón, que son las siete pruebas

Los números comprueban la gran efectividad de Mati Álvarez en los circuitos de las playas de Exatlón, pues recordemos que desde su aparición en la tercera temporada, la poblana obtuvo 308 victorias y 218 derrotas, con lo que su porcentaje de efectividad fue del 70%.

Siendo siempre la que más puntos y medallas consigue para su equipo, Mati Álvarez en una verdadera líder para los Titanes, quienes siempre pueden confiar en ella en los momentos más complicados, especialmente en los duelos por la supervivencia.

Al igual que todos los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes, Mati tiene una gran disciplina al momento de hacer sus entrenamientos, la única diferencia es que la poblana es una de las más completas al entrenar heptatlón, para lo que debe tener habilidad para los saltos, lanzamientos, velocidad y gran resistencia.

Mati Álvarez sabe que el carácter y la fortaleza para ser un líder es algo que se tiene que trabajar, en su caso, desde pequeña ha tenido que hacer grandes sacrificios para poder ser la atleta de alto rendimiento que es en la actualidad.

He tenido que hacer muchísimos sacrificios, dejar de ir a muchísimas fiestas. A veces tenía muchas ganas de ir a un lugar y no podía porque tengo entrenamiento o competencia y siempre he sido muy disciplinada y siempre me ha gustado ser muy recta con mis entrenamientos y nunca faltar y dedicarme mucho a eso

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Sin duda, todas y cada una de las cualidades que tiene Mati Álvarez la convierten en la actualidad en la líder natural de los Titanes y en la gran favorita de millones de televidentes para volver a levantarse con la corona de ganadora en Exatlón: Héroes vs Titanes.

