Melissa Limones se convirtió en la primera mujer del equipo Héroes en abandonar Exatlón: Titanes vs Héroes.

Este domingo se vivió una intensa jornada de fuerza y velocidad entres los atletas que han hecho de Exatlón: Titanes vs Héroes el reality deportivo del que todo mundo está hablando.

Competidores de todo tipo de disciplinas han dado muestra del compromiso que tienen con ellos mismos para coronarse como el absoluto ganador de esta nueva aventura de Exatlón, por ello dejan el alma y el corazón en cada prueba y dinámica.

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El equipo rojo gana la batalla y se queda con las comodidades de la fortaleza en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pero, también han recreado momentos de gran diversión, como lo hicieron los Titanes al llegar a la fortaleza, quienes realizaron una entretenida dinámica en la que, en equipos de 5 personas y sentados en fila, los atletas tuvieron que recrear dibujos que sus compañeros trazaban en su espalda.

Entre risas y emociones desbordadas, el equipo de los monos, conformado por Mati, Ana, Carmelita, Pamela, Gloria y Mau, fue el ganador de una noche de cine.

Luego de varias situaciones ocurridas, llegó el momento de la batalla por la supervivencia, en la que los atletas tuvieron que enfrentar dos pruebas, como mínimo a 5 puntos cada una para mantenerse unidos.

Las reglas marcaban que el equipo ganador de las dos pruebas automáticamente quedaría salvado.

Sin embargo, en caso de que cada equipo se hubiese llevado una prueba, automáticamente una mujer de cada bando se enfrentaría en el duelo de eliminación, y además tendrían que medirse a una tercera prueba para determinar a la tercera participante que iría al duelo de eliminación.

Tras demandantes pruebas entre los atletas de ambos equipos de Exatlón: Titanes vs Héroes, Mati Álvarez fue la encargada de cerrar el juego, otorgando a Titanes el quinto punto y la oportunidad de permanecer juntos, además de convertir esta primera semana de competencia en la ‘Semana Roja’, por haber logrado ganar todas las competencias.



Duelo de eliminación

Las atletas del equipo Héroes tuvieron que enfrentarse al duelo de eliminación, siendo Steph y Melissa quienes se vieron las caras por su bajo rendimiento en la semana.

La tercera en ser parte de este duelo fue Cecilia Álvarez, tras ser elegida por Pascal, quien destacó como el atleta de mejor rendimiento esta semana.

Tras varias pruebas, Steph logró mantenerse invicta, lo que provocó que Cecilia y Melissa se enfrentaran en el duelo final.

En el último duelo Melissa Limones cayó frente a Ceci, convirtiéndose en la primera mujer del equipo Héroes en abandonar las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Nuevamente, Titanes y Héroes se enfrentarán en un choque por la fortaleza que pondrá a prueba sus habilidades. No te pierdas esta batalla ¡colosal! entre Titanes vs Héroes a las 7:30 de la noche por Azteca UNO.