Pamela Verdirame es la cuarta eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes, tras una dura batalla contra Carmelita.

Las batallas en Exatlón: Titanes vs Héroes siguen estando al borde de la adrenalina gracias a la entrega de todos los atletas que se miden una y otra vez, dejando su mejor esfuerzo en los circuitos y en cada una de las competencias.

Conforme ha transcurrido el tiempo, los sentimientos y las emociones se hacen más fuertes entre los integrantes de cada equipo.

La noche de este domingo se jugó una de las batallas más importantes de la semana.

Se trató de la segunda disputa por la supervivencia, la cual consistió en una competencia a 10 unidades en el circuito de fuerza del Exatlón, en el que las mujeres se jugaron el todo por el todo para continuar en el reality.

En esta ocasión, Ernesto Cázares fue el atleta que entregó el primer punto a su equipo.

El bando de Héroes fue el que se mantuvo a la cabeza del marcador durante toda la competencia; al final, Yusef, el ‘León libanés’, fue quien le otorgó la victoria de la segunda batalla por la supervivencia a su equipo.

Tras el triunfo de los azules, una atleta roja automáticamente pasó al duelo de eliminación.

Posteriormente, Titanes y Héroes se enfrentaron a una tercera batalla por la supervivencia, la cual definió a la tercera atleta que lucharía por su futuro en el duelo de eliminación, siendo Pamela Verdirame.

En Exatlón: Titanes vs Héroes se vivió una tercera batalla por la supervivencia, la cual era el último duelo, se jugó a tres puntos; sólo compitieron dos hombres y dos mujeres de cada equipo: Mati, Zudikey, Aristeo y Heliud, por parte de los Rojos, y Ernesto, Cecilia, Yusef y Valery, en representación de los Azules.

Una vez más, Ernesto entregó la victoria a su equipo, lo que provocó que Natali Brito, Pame Verdirame y Carmelita Correa fueran las atletas que se enfrentaron al duelo de eliminación.



Duelo de eliminación

Las tres atletas se jugaron la permanencia en la competencia a 5 vidas durante una disputa muy cerrada; sin embargo, al final fue Pamela Verdirame quien perdió frente a Carmelita, convirtiéndose en la primera eliminada del equipo de Titanes y en la cuarta atleta que sale de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La gran sorpresa

Pame fue despedida por Heliud, quien no pudo contener el llanto y, frente a todos, decidió declararle su amor y pedirle que fuera su novia, a lo que la atleta dijo que sí.

No cabe duda de que el programa está cada vez más emocionante. No te pierdas esta noche Exatlón Titanes vs Héroes, a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

