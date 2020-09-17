Duelo de Parejas de Exatlón: Daniel Corral y Antonieta Gaxiola vs ‘Pato’ Araujo y Zudikey Rodríguez. (FOTOS)

Exatlón México es el reality show más famoso de la televisión mexicana, gracias a los grandes momentos que se viven, entre ellos las relaciones amorosas que han surgido, mismas que se han convertido en sensación entre los seguidores de la emisión en redes sociales.

Te puede interesar:

El equipo rojo ganó una fiesta mexicana llena de música y mucha comida en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Y es que desde que salió la primera temporada de Exatlón México, el público quedó enamorado por la manera en que los atletas compiten al máximo y se relacionan en las playas más demandantes.

Y, aunque están alejados de sus seres queridos y viven complicados momentos por la falta de comodidades, los participantes han demostrado que tienen la fórmula para dar su mejor versión y entregar momentos memorables.

La constante convivencia y competencias hacen que los atletas puedan llevar su relación más allá de una amistad, por lo cual, te presentamos la lista de las mejores parejas:

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola

Aunque ambos ya mantenían una relación antes de entrar a la competencia, su noviazgo se fortaleció en las playas de República Dominicana.

Durante la primera edición de Exatlón México, la pareja presumió su romance luego de enviarse mensajes muy románticos en la arena, ya que por la distancia no tenían mucha comunicación. Como era de esperarse, una vez que concluyó la temporada, ambas personalidades decidieron continuar su relación fuera de cámaras. Hasta la fecha continúan disfrutando de un hermoso noviazgo.

Incluso, los deportistas se encuentran comprometidos y en redes sociales comparten varios mensajes de amor y algunos preparativos para su futura boda.

‘Pato’ Araujo y Zudikey Rodríguez

En la segunda temporada, se formó otra gran pareja conformada por el futbolista Patricio Araujo y la velocista Zudikey Rodríguez; desde que pertenecieron al equipo de Famosos, el romance entre ellos comenzó a cocinarse.

Y es que la gran química entre ambos fue muy notable, ya que se convirtieron en una de las parejas más fuertes de Exatlón, relación que llevaron más allá.

Ambos participantes se han convertido en unos de los más fuertes en la competencia de circuitos extremos; de la misma manera, formalizaron su relación y una vez que haya pasado la pandemia podrán llegar al altar, ya que existe un compromiso entre ambos.

También te puede interesar:

Disfruta las mejores FOTOS de Pamela Verdirame, la integrante del equipo rojo de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Así lo reveló Zudikey Rodríguez con una adorable imagen que compartió por medio de su cuenta oficial en Instagram, donde aparecen sus manos entrelazadas con un anillo en la mano