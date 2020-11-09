FOTOS: Ellas son las bellas parejas de nuestros queridos atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes, sin duda, continúa dando de qué hablar entre sus millones de seguidores, ya que día con día los competidores sorprenden con sus habilidades y destrezas en los circuitos más demandantes.

En redes sociales poco se conoce de sus vidas privadas; sin embargo, algunos atletas han decidido compartir su vida íntima con sus seguidores.

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Por ello, te presentamos a las parejas de nuestros competidores, quienes son su inspiración y el motivo más importante para sus triunfos en las tierras y playas más atractivas de la televisión.

Comenzamos con Ernesto Cázares, quien en su primera participación en el programa no tenía pareja sentimental, ya que sólo tenía 18 años.

Sin embargo, el joven ahora está muy enamorado de María, a quien considera la mujer ideal para ser su compañera de vida, por lo que le dedica sus triunfos en cada circuito después de tocarse el corazón y besar una pulsera.

Una de las parejas más populares es Cassandra Ascensio y Christian Anguiano "Yomi". En su participación en la temporada pasada, solo eran amigos, ya que formaron parte del mismo equipo.

Su increíble romance comenzó después de que terminó su participación en Exatlón. Ambos atletas viven en Guadalajara, lo que ha facilitado su relación.

Javier y su esposa Anayeli se han caracterizado por ser una gran familia. Antonio Rosique, conductor de nuestro reality, le dio el sobre nombre de Súper Papá, ya que en sus celebraciones imita los movimientos de su pequeña.

Otra de las relaciones que se dieron a conocer durante esta temporada es la de Carmelita y Juan René Serrano, por lo que ella festeja como si estuviera tirando de un arco, ya que ése es el deporte que práctica su amado.

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Esta relación es de las más conocidas y ha logrado conquistar a millones de fans: Ana Lago y Edgar disfrutan de un noviazgo sólido y lleno de confianza.

La más mediática y que próximamente llegará al altar es la que conforman Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo, quienes se conocieron en la segunda temporada y desde allí, supieron que eran el uno para el otro.