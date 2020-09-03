FOTOS: Ella es Valery Carranza, la integrante azul que busca la gloria en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Valeria Carranza, mejor conocida como Valery Carranza, es una atleta y jugadora de Tocho Bandera que recientemente ha ganado popularidad por su exitoso debut en Exatlón: Titanes vs Héroes.

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La joven, que nació el 4 de abril de 1995 en Saltillo, Coahuila, siempre ha destacado por su entrega en los deportes, pues ha logrado participar en muchas competencias tanto nacionales como internacionales representando con orgullo a nuestro país.

En el ‘football flag’ o fútbol de bandera, con el equipo Halcones de la Universidad Autónoma de La Laguna, demostró que era una de las mejores, gracias a su calidad y personalidad.

Al poco tiempo, logró convertirse en la líder de su equipo, para más tarde obtener dos campeonatos siendo pieza fundamental; incluso, fue nombrada la mejor jugadora del torneo.

El Tocho Bandera es como jugar el futbol americano, pero solo que es sin contacto, se juega en equipo de cinco o en campos más grandes de siete contra siete, utilizamos unas banderas que cuando nos las quitan se quita el contacto para la jugada y otra vez vuelve a iniciar

En 2015, Valery recibió el reconocimiento al Mérito Deportivo y en 2016 ganó el Premio a la Juventud, en la categoría de deportista, premios que hasta la fecha siguen avalando la gran capacidad y destreza que Valery Carranza ha demostrado tener y que ha logrado con base en muchas horas de dedicación.

Posteriormente, nuestra talentosa integrante de Exatlon: Héroes vs Titanes participó en el séptimo torneo de la Federación Mexicana de Fútbol Americano con el equipo de Team Cap de Ciudad de México y luego se convirtió en preseleccionada nacional.

En la nueva temporada de Exatlón, la atleta ha demostrado que, pese a no haber estado en ninguna de las tres anteriores ediciones, es capaz de estar a la altura de cualquier competidora.

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