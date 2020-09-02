Disfruta de las mejores FOTOS del estreno de Exatlón: Titanes vs Héroes. ¿Cuál fue el mejor momento?

Ayer dio inicio una de las competencias más esperadas por parte del público mexicano. Exatlón: Titanes vs Héroes arrancó con espectaculares duelos y fuertes atletas, que se van ganando el corazón de los televidentes.

Revive los mejores momentos de la competencia deportiva más demandante del mundo:



El regreso de los hermanos Cazares a las playas más codiciadas

Ernesto y Aristeo pisaron las playas de Exatlón con sus excelentes habilidades deportivas. Y aunque forman parte de distintos equipos, los hermanos Cazares demostraron que llegaron más fuertes que nunca para coronarse como campeones.

Los Titanes ganan su primera batalla por la Fortaleza

Mati Álvarez, Heliud Pulido y Mau López, lideraron con éxito al equipo rojo y se mantuvieron unidos para conseguir la victoria. Los Titanes disfrutaron de las comodidades de la Fortaleza y dejaron claro que volvieron para arrasar con los azules.

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Pato Araujo hace historia en el primer día de la competencia

El futbolista llegó más poderoso que nunca y obtuvo el mejor tiempo en el circuito del fin del mundo. Araujo tuvo la oportunidad de dormir en la mejor habitación de la Fortaleza y compartió su premio con su novia, Zudikey Rodríguez.

Antonio Rosique inspira a los atletas con sus palabras

Nuestro querido presentador llenó de sabiduría las playas de Exatlón y dedicó poderosas frases a todos los concursantes. Rosique utilizó sus características gafas de sol y sombrero para arrancar uno de los programas más esperados por los televidentes.

La emoción de ver nuevos rostros

Una de las sorpresas de la noche fue Valery Carranza, del equipo Héroes. La jugadora de Tocho Bandera realizó el mayor puntaje para los azules y presumió su gran habilidad, fuerza y destreza en las playas de la competencia.

La concursante podría convertirse en una de las más fuertes con el paso del tiempo y así derrotar a los Titanes.

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