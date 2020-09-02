Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Disfruta de las mejores FOTOS del estreno de Exatlón: Titanes vs Héroes. ¿Cuál fue el mejor momento?

Los hermanos Cazares, Mati Álvarez, Heliud Pulido y otros atletas, realizaron una espectacular llegada que marcó el inicio de la competencia más demandante de México.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Ayer dio inicio una de las competencias más esperadas por parte del público mexicano. Exatlón: Titanes vs Héroes arrancó con espectaculares duelos y fuertes atletas, que se van ganando el corazón de los televidentes.

Revive los mejores momentos de la competencia deportiva más demandante del mundo:

  • El regreso de los hermanos Cazares a las playas más codiciadas

Ernesto y Aristeo pisaron las playas de Exatlón con sus excelentes habilidades deportivas. Y aunque forman parte de distintos equipos, los hermanos Cazares demostraron que llegaron más fuertes que nunca para coronarse como campeones.

  • Los Titanes ganan su primera batalla por la Fortaleza

Mati Álvarez, Heliud Pulido y Mau López, lideraron con éxito al equipo rojo y se mantuvieron unidos para conseguir la victoria. Los Titanes disfrutaron de las comodidades de la Fortaleza y dejaron claro que volvieron para arrasar con los azules.

Te puede interesar:
Exatlón: Titanes vs Héroes. Las cinco cosas que no sabías de nuestro querido conductor Antonio Rosique.

  • Pato Araujo hace historia en el primer día de la competencia

El futbolista llegó más poderoso que nunca y obtuvo el mejor tiempo en el circuito del fin del mundo. Araujo tuvo la oportunidad de dormir en la mejor habitación de la Fortaleza y compartió su premio con su novia, Zudikey Rodríguez.

  • Antonio Rosique inspira a los atletas con sus palabras

Nuestro querido presentador llenó de sabiduría las playas de Exatlón y dedicó poderosas frases a todos los concursantes. Rosique utilizó sus características gafas de sol y sombrero para arrancar uno de los programas más esperados por los televidentes.

  • La emoción de ver nuevos rostros

Una de las sorpresas de la noche fue Valery Carranza, del equipo Héroes. La jugadora de Tocho Bandera realizó el mayor puntaje para los azules y presumió su gran habilidad, fuerza y destreza en las playas de la competencia.

La concursante podría convertirse en una de las más fuertes con el paso del tiempo y así derrotar a los Titanes.

También te puede interesar:
Exatlón regresa más emocionante que nunca; tendrá doble eliminación en la primera semana de competencia.

Galerías y Notas Azteca UNO