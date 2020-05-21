FOTOS: Ellos son los mejores atletas que han pisado las playas y tierras del Exatlón. ¿Quién falta?

Las playas del Exatlón se caracterizan por tener a los atletas más destacados y fuertes de todo México. A lo largo de cada temporada aparecieron rostros que se consagraron como los mejores.

Te contamos quiénes son los reyes de la competencia de alto rendimiento:

Mati Álvarez fue una de las deportistas más queridas, pues gracias a su experiencia como heptatleta convirtió la tercera temporada en una de las más reñidas y gratificantes.

Heliud Pulido representó con orgullo al equipo rojo; aprovechó su experiencia como piragüista para demostrar su fortaleza. Como todo un líder, Black Panter aprendió a llevar a su equipo a la meta y a convivir con ellos a pesar de las diferencias.

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Gloria Murillo se posicionó como una de las contrincantes más fuertes. En su momento fue gimnasta por 7 años y demostró su gran flexibilidad en cada uno de los retos. La originaria de San Luis de Potosí demostró que la belleza no está peleada con la fuerza.

Heber Gallegos perdió con dignidad la tercera temporada; pues luchó hasta el último momento por la copa que quedo en manos de Heber. No obstante, Thunder defendió al equipo de los Famosos con orgullo y pasión en cada uno de los episodios.

Antonieta Gaxiola demostró por qué ganó la medalla de oro en el campeonato de los Juegos Panamericanos del 2013; pues fuimos testigo de su increíble rendimiento, velocidad y diciplina. La ciclista profesional se convirtió en una de las favoritas, pues enamoró a los televidentes con su carisma y belleza.

Ernesto Cazarez nos enamoró desde la primea temporada de Exatlón; su físico y musculatura

hicieron que miles de usuarios lo siguieran desde el inicio del programa. Sus habilidades en el Parkour, le ayudaron para llevar al equipo de los Contendientes a la victoria.

Casandra Ascencio fue una de las competidoras que dejó la camiseta por el equipo azul. En cada

uno de los capítulos fuimos testigos de las espectaculares hazañas que logró con sus torneadas piernas.

Patricio Araujo se puso con orgullo la camiseta roja y durante la segunda temporada fuimos testigos de sus habilidades como futbolista. El atleta obtuvo el 2do lugar en la categoría masculina, siendo uno de los participantes más admirados y queridos.

Evelyn Guijarro obtuvo el segundo lugar del programa de Tv Azteca; llegó muy lejos debido a su perseverancia. Jamás vamos a olvidar la reñida final que vivió junto a su compañera, Aidee Hernández.

Amancay "Macky" Gonzalez jugó la final en la competencia deportiva de la primera temporada. La atleta de la Universidad de las Americas de Puebla se graduó en marketing y comunicación. Se robó la admiración de sus compañeros cuando demostró sus habilidades en el área del salto largo y remo.

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