FOTOS: A la orilla de la alberca, Gloria Murillo olvida la cuarentena y enseña su bikini favorito.

Gloria Murillo es una de las atletas más sexys que pasó por las playas del Exatlón. La famosa de 25 años posee un cuerpo de infarto que presume en Instagram, junto a su saludable estilo de vida.

La originaria de San Luis de Potosí compartió una serie de fotos en su perfil luciendo su bikini favorito. Se trata de un conjunto de dos piezas en tonalidad blanca que despertó la imaginación de sus fans.

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Fue gimnasta por 7 años y actualmente es atleta del equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde estudia Ciencias del Ejercicio.

Cuenta con más de 400 mil seguidores que no se pierden sus publicaciones; pues incita al público a cuidar su cuerpo por medio del ejercicio y de la buena alimentación.

Dentro de sus pasatiempos se encuentra el modelaje; sus afinadas facciones y abdomen plano, la llevaron a prestar su imagen para prestigiadas marcas deportivas como Adidas.

No es la primera vez que cautiva en las plataformas digitales con atrevidos trajes de baño, pues desde que inició su carrera demostró que es una amante del sol, la playa y arena.

Su armario esconde diminutos bañadores en tonalidades rosa, blanca, y negra que demuestran su buen gusto para vestir, inclusive bajo las altas temperaturas.

No cabe duda que Gloria es una de las deportistas fitness más queridas de las redes sociales; pues es una inspiración para cientos de chicas mexicanas que sueñan con seguir sus pasos.

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