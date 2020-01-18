Chris Mireles se va de ‘Exatlón México’ tras perder con ‘Laredo Kid’, dejando un hueco enorme para el Equipo Azul.

Todos los miembros de Exatlón México atravesaron días difíciles esta semana. Especialmente el Equipo Azul, que sintió la ausencia de Lilian Borja. Si bien, iniciaron la semana con competencias por la fortaleza, eso no fue suficiente para que el equipo de Los Contendientes pudiera superarse.

En este viernes de eliminación, en la lucha entre Famosos y Contendientes se disputó la permanencia de un miembro del equipo y, a pesar de que el Equipo Azul tenía una desventaja, no evitó que Chris Mireles estuviera en la lucha por quedarse contra Laredo Kid.

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Antes del duelo, y todavía un poco aquejado por su lesión de la semana pasada, Laredo Kid afirmó que trabajaría duro para continuar. Por su parte, Chris, quien se encontraba hasta debajo de la tabla, aceptó el reto pues sería un honor enfrentarse a un luchador tan talentoso.

¡@MirelesBmx se convierte en el eliminado de esta semana! 😭 ¡Muchas gracias por todo campeón! 🔵 ¡Siempre serás atleta del Exatlón! 👊🏻 ¡Mucho éxito! #AdiósEnExatlón

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En el primer momento, cada uno contó con cinco vidas. Chris Mireles se llevó la primera victoria, luego el marcador quedó parejo, quedando cada uno con una vida.

Al final, todos los miembros de ambos equipos se encontraban nerviosos: sabían que perderían a un integrante. Laredo Kid tuvo la oportunidad de recibir una vida extra, gracias a una medalla transferible; sin embargo, el luchador la rechazó: quería quedarse por sus propios medios.

Peleaste como auténtico guerrero y con dignidad cada batalla en esta aventura @MirelesBmx. Te puedes ir tranquilo sabiendo que lo dejaste todo. 👊🏻 Aquí sólo acaba la aventura del Exatlón pero afuera te esperan cosas mejores. ¡Ánimo y mucho éxito! 🔵💪🏻 #AdiósEnExatlón pic.twitter.com/6trD2aDAxb — Exatlón México (@ExatlonMx) January 18, 2020

La audacia de Laredo Kid lo orilló a ganar, pudiéndose quedar otra semana. El luchador confesó sus sentimientos y mandó un mensaje para su familia:

No me hubiera sentido bien al recibir la medalla porque se ganaron con mucho coraje. Quería ganar por mí mismo, sin ventaja. Junior, hijo mío, cuida a tú mamá y hermana. Que sigan sus sueños, que nada pueda detenerlos

¡@MirelesBmx manda un mensaje especial a todas las personas que le dieron su cariño, apoyo y respaldo durante toda esta aventura y hasta el final de este viaje!Él está muy agradecido. Se lleva muchas experiencias y una nueva familia pero nos deja mucho también.🔵#AdiósEnExatlón pic.twitter.com/4Plpwkdm3s — Exatlón México (@ExatlonMx) January 18, 2020

Por su parte, Chris Mireles, agradeció el apoyo de todos los que lo siguieron:

Fue un honor enfrentarme al mejor del mundo, que es Laredo. No estoy preparado para irme, pero me tocó. Me reencontraré con mi familia a quienes extraño mucho.

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