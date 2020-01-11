Lilian Borja es la nueva eliminada de Exatlón México, dejando al equipo azul sin una integrante menos.

Como cada viernes Exatlón México tuvo su eliminación Colosal. En esta semana 21 de la competencia, todos los atletas realizaron una serie de pruebas que dejó como ganador al equipo de Los Famosos. Con un marcador que reflejó una ventaja enorme para el equipo rojo: 10-3.

Lo anterior sólo significó una cosa: el esfuerzo de Los Contendientes no fue suficiente y mandó a duelo a dos de sus integrantes. Las “rivales” fueron Lilian Borja, especializada en atletismo y Michell Tanori, luchadora grecorromana.

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No es ninguna sorpresa que Tanori le haya ganado a Lilian: en dos ocasiones ya ha tenido duelos de eliminación y parece que la experiencia jugó a su favor, pues acumuló más puntos que la corredora.

Luego de ser eliminada, y portando por ultima vez la playera del equipo azul, Lilian afirmó que estar en Exatlón México fue una gran aventura. Además, sentenció que se va tranquila, pues llegó al programa con una meta en la cabeza: convertirse en una mejor atleta.

Estoy triste porque ya no compartiré equipo con ellos, pero por otro lado estoy feliz porque crecí como persona y me encuentro lista los nuevos retos que vengan.

Por otro lado, Lilian Borja agradeció a toda la gente que la apoyó. Antes de irse, la atleta confesó que se siente agradecida pues durante su estancia no recibió otra cosa que no fuera amor y gasolina para los sueños que ella sabe que cumplirá.

Sin embargo, la aventura continua ambos equipos se enfrentarán este lunes por la fortaleza.

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