Esta noche arranca ‘La Copa Exatlón’, México, Turquía, Grecia y Colombia están listos para competir por el premio.

Exatlón México se ha convertido en el programa más importante del país, pues gracias a éste, el deporte ha comenzado a crecer entre los jóvenes, impulsándolos a no solamente tener una vida saludable, sino también a adquirir disciplina y técnicas que los conviertan en los próximos competidores del reality show. El 30 de marzo en punto de las 19:30 horas por Azteca Uno estaremos viendo la competencia entre México, Turquía, Grecia y Colombia.

Te puede interesar:

Jorge Ortiz de Pinedo tacha a Jesús Ochoa de hipócrita por querer proteger del Coronavirus a los ancianos de la Casa del Actor.

En estos nuevos enfrentamientos veremos algo muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados, pues por primera vez los competidores tendrán público presente que estarán gritando los nombres de cada uno de ellos. Cada país estará siendo representado por dos hombres y dos mujeres.

En el caso de México y Colombia, estarán compitiendo sus finalistas, pero Turquía y Grecia no, ya que ellos aún no llegan a esa etapa del concurso deportivo, pero sí han enviado a los que han destacado en la temporada.

Serán cinco semanas las que estén compitiendo y en las que tendrán que ir sumando puntos para llegar a la cuarta semana, será ahí cuando conozcamos a los dos mejores hombres y a las dos mejores mujeres que se estarán enfrentando en la quinta semana en la que será la gran final.

Con esto quieren que los más fuertes de cada país o los finalistas lleguen a esta segunda competencia que dura menos tiempo, pero que les da la oportunidad de poderse enfrentar con las otras naciones y poder ganar el premio que se ofrece.

También te puede interesar:

Belinda se ha mostrado muy preocupada por el coronavirus, pues parte de su familia se encuentra actualmente en España.

Las pruebas contarán con los mismos circuitos, solamente que tendrán un poco más de velocidad y estos serán realizados en la noche. Así que no te puedes perder este gran estreno el lunes 30 de marzo a las 19:30 horas por Azteca Uno, los finalistas mexicanos Heliud, Mati, Heber y Cassandra estarán dando todo para poner en alto el nombre de nuestro país.

