VIDEO: Revive cómo fue que Heliud Pulido alcanzó el título de campeón de la tercera temporada de Exatlón México.

El momento más esperado por fin llegó, ayer conocimos a los ganadores de la tercera temporada de Exatlón México y para Heluid Pulido, integrante del Equipo Rojo, fue tiempo de decir misión cumplida.

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El canoísta logró imponerse a su rival Heber Gallegos, quien durante toda esta aventura fue su compañero.

Con un marcado de 3-2 en los circuitos, Heliud Pulido se unió a los también veracruzanos Ernesto Cázares y Aristeo Cázares, quienes fueron los ganadores de las temporadas pasadas.

En la gran final de Exatlón había que ganar tres de cinco circuitos, esto se lograba ganando tres carreras en donde cada uno de los participantes tenía la oportunidad de elegir dos zonas en donde se sintieran mejor.

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En los primeros dos circuitos, Heber Gallegos escogió los retos de velocidad que durante Exatlón demostró que era una de sus grandes fortalezas junto con los lanzamientos de puntería, con los que logró tomar ventaja.

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Los segundos circuitos fueron de la especialidad de Heluid Pulido, en donde se neutralizaba la velocidad de su rival y al momento de los lanzamientos tenían que ser tiros de poder, con lo que el veracruzano logró poner el marcador 2-2.

Para el último circuito, todo se definió con base a la suerte, pues se lanzaron dos volados en donde el beneficiado Heber Gallegos; sin embargo, fue Heliud Pulido quien logró tomar la ventaja en la última carrera. Con el marcador empatado, Black Panther llegó en segundo lugar, pero en la zona de definición logró obtener el punto que lo proclamó como campeón de Exatlón.

Tras semanas de gran esfuerzo, pruebas de rendimiento físico y mental, todo llegó al final y todos los esfuerzos que nuestros ganadores tuvieron que hacer se vieron reflejados en la alegría que mostraron al ser los ganadores de Exatlón.