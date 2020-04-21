Todo lo que se sabe del hermano gemelo de Mati Álvarez

Mati Álvarez es considerada una de las atletas más destacadas de Exatlón. La ganadora de la tercera temporada tiene una vida fuera de las playas que muchos desconocen: los viajes y la fotografía son algunas de sus pasiones. Sin embargo, tiene un hermano gemelo que nunca presume en Instagram.

Muy poco se sabe sobre el familiar de la atleta. En una entrevista para un portal de noticas reveló que el mellizo también es deportista y pasó su infancia entrenando con él:

Antes de atletismo hice natación, como a los cuatro años, para aprender a nadar con mi hermano, es mi gemelo, empezamos desde chicos, siempre he sido deportista, mi hermano me ayudó, había como una cierta competencia, él jugaba futbol, yo también quería jugar como él, los dos nos ayudábamos, competíamos juntos

Se desconoce el nombre del hermano gemelo de Mati; sin embargo, circula esta foto en las redes sociales de cuando tenían 5 años de edad aproximadamente.

En el retrato ambos posan al lado de una caja de cartón y sonríen a la cámara.

Dato curioso sobre Mati Álvarez: Mati Álvarez en su cuenta de Facebook encontre esta foto de cuando era niña con su... Publicado por Team Mati Álvarez en Sábado, 14 de septiembre de 2019

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Al parecer su hermano gemelo se mantiene alejado de la vida pública, pues en ningún momento lo vimos celebrando los logros de la atleta.

Sin embargo, en múltiples ocasiones Mati ha confesado que su familia juega un papel muy importante en cada uno de sus éxitos:

Mis papás me han apoyado en todo, desde pequeña, mi mamá me ha llevado a todas partes, en las competencias ahí han estado bajo el rayo del sol, siempre apoyándome, cuando hubo que pagar para irme a una competencia lo han hecho, cuando fui al Mundial fueron, siempre son los primeros en estar ahí apoyándome, han confiado en mí totalmente. También mi hermano, aunque hemos competido desde chicos, él entendió que yo tengo un talento para el atletismo

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