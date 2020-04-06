FOTOS: Mati Álvarez disfruta de viajar a bordo de su camioneta y acompañada de su cámara fotográfica.

Mati Álvarez, ganadora de la tercera temporada de Exatlón, tiene un pasatiempo favorito para relajarse en los días que no entrena: la fotografía. Tomar retratos y viajar a cualquier parte del mundo es uno de los múltiples talentos que esconde detrás de ese escultural cuerpo deportista.

En más de una ocasión, la originaria de Puebla aparece capturando los mejores paisajes bajo el lente de su cámara. Con sneakers y una camiseta blanca disfruta recorrer las ciudades más recónditas del mundo.

En algunas ocasiones también funge como modelo, de hecho, la naturaleza es su spot favorito para posar como toda una celebridad. Su inigualable sonrisa aparece en cada uno de sus retratos.

La atleta también ha pisado tierras europeas y uno de sus lugares favoritos para retratarse es Italia. Según confiesa en su cuenta de Instagram fue una parada express a mediados de 2018 donde disfrutó la compañía de sus seres queridos.

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La deportista no necesita nada más que una buena actitud para pasarla fenomenal en sus viajes. Ya sea un monumento, una terraza o una fachada rústica, Mati sabe que su buena vibra va por delante de todo.

La playa es otro de sus destinos turísticos favoritos para pasar sus días libres. Mati Álvarez muestra una faceta más colorida y animada cuando está en contacto con la arena y el sol, prueba de ello son sus camisas con estampados florales.

¿Qué sería de Mati Álvarez sin su camioneta que la acompaña a todas partes? Su fiel compañera de viajes es una parte fundamental en los recorridos y así lo presume en varias imágenes: “Recorriendo kilómetros, creando recuerdos y haciendo aventuras”, expresó.

Terminator demuestra que como México no hay dos. Cada que puede se escapa a Oaxaca para seguir acumulando un sinfín de experiencias que forman a la mujer que es ahora: “La costumbre a veces nos hace vivir en una jaula... aun sabiendo que la puerta está abierta”, expresó en sus redes sociales.

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