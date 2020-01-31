VIDEO: Resumen episodio 118 de Exatlón: Desde la caída de Mariana hasta la medalla para contendientes.

Este jueves se vivieron momentos importantes dentro de Exatlón, pues hubo varios encuentros destacados entre Famosos y Contendientes. Mira aquí cuáles fueron.

CONTRARRELOJ VARONIL

Llegó la contrarreloj del Exatlón en la rama varonil, en esta ocasión los hombres se tuvieron que enfrentar para conseguir el mejor tiempo, el primer participante que hiciera récord de tiempo se llevaría la siguiente medalla de la temporada.

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Con el mejor récord de tiempo, David fue el atleta del equipo azul en ganar su tercera medalla en la competencia contra reloj.

PRIMERA BATALLA POR LA SUPERVIVENCIA

En esta ocasión se vivirán dos batallas por la supervivencia, en caso de que exista un empate entre ambos equipos, automáticamente se iría a eliminación una mujer de Famosos y una de Contendientes, si solo un equipo gana las dos batallas, ese equipo se mantendrá unido una semana más y el equipo contrario tendrá que decir adiós a uno de sus integrantes.

Mariana sufrió una fuerte caída en el circuito y fue atendida por los médicos; a pesar de haber tenido este percance, siguió compitiendo pero con mayor precaución.

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Mariana Ugalde sufrió una enorme caída en el primer duelo por la supervivencia en ‘Exatlón México’.

Heliud fue el que dio el match point a su equipo dejando el marcador 10 a 7 por lo tanto, los Famosos ganaron la primera batalla por la supervivencia.

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