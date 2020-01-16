¿Cuánto cuestan unas vacaciones en la playa donde se graba Exatlón? Esto debes ahorrar para ir a República Dominicana.

Exatlón se graba en República Dominica. Este paraíso del Caribe te espera con playas de arena blanca, agua turquesa y sol para conseguir un bronceado espectacular como el que lucen los Famosos y Contendientes cada noche.

Viajar a República Dominicana desde México sí requiere una tarjeta de turista, es decir, es un impuesto que cobra el gobierno caribeño a quienes los visitan.

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La tarjeta de turista tiene una vigencia de un año, pero solo puedes permanecer un máximo de 30 días en el país. Su costo es de 10 USD y debes solicitarla con el Consulado de República Dominicana de tu ciudad o el más cercano a tu domicilio. Es decir, para permanecer por periodos más prolongados como los participantes de Exatlón, deberás renovar tu tarjeta de turista cada mes.

Cada noche de hotel en alguna playa de República Dominicana te puede costar entre $3,000 y $6,500 pesos, dependiendo si quieres un servicio todo incluido o no.

En Punta Cana se encuentra el aeropuerto para visitar estas playas del Caribe. Si viajas desde la CDMX, el vuelo redondo te costará aproximadamente $11,500 pesos. Si Guadalajara es tu origen, el costo es de $13,000 pesos. Pero si vuelas desde Cancún, pagarás al menos $10,341 pesos.

Recuerda que si planeas tu viaje con suficiente anticipación podrás conseguir ofertas de paquetes todo incluido mucho más favorables que si decides tu destino de último momento.

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