Exatlón México: Las futbolistas que dejaron las canchas por participar en la competencia televisiva.

Exatlón México se ha convertido en uno de los programas televisivos preferidos por el gran rendimiento de sus competidores, a lo largo de sus temporadas, han existido algunos deportistas que han optado por pausar sus carreras para dar inicio a una nueva aventura dentro la competencia.

Distintas futbolistas son ejemplo de ello, ya que llegaron a las playas de República Dominicana con el fin de poner en alto el nombre del fútbol femenil, además de poner a prueba sus grandes habilidades.

Pamela Verdirame

Pamela Verdirame fue la última deportista eliminada de Exatlón México, sin embargo, a lo largo de su permanencia en el programa, demostró tener grandes habilidades en los circuitos. La exfutbolista de Rayadas puso pausa su carrera en la Liga Femenil para poder participar en la competencia, siendo parte de 'Los Contendientes'.

A través de redes sociales, la joven regiomontana aseguró que había sido una gran experiencia pertenecer a Exatlón México:

Cree en algo con toda tu fuerza, cree en algo con toda tu fe. Que nada ni nadie pueda privarte de perseguirlo ni quitarte las ganas de ir a buscarlo👊🏻⚡️ Por siempre rojos

Melisa Ramos

Melisa Ramos decidió integrar la tercera temporada de Exatlón México, formando parte del equipo rojo y consolidándose así como una de las atletas más fuertes, ya que actualmente es la segunda con más puntos acumulados durante la semana, esto después de Mati Álvarez.