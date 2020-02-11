VIDEO: ¿Qué pasó con Yussely? Médicos la valoran para determinar si sigue en Exatlón. Mira quién ganó la fortaleza.

Tras una semana llena de sorpresas en Exatlón, la salida de Parejita López y la lesión de Yussely, ahora los Famosos y Contendientes se enfrentaron por el juego de la ventaja y la fortaleza.

Durante el capítulo de este lunes, Yussely fue valorada por los doctores, quienes le recomendaron descansar unos días para que se recupere de su lesión.

Te puede intersar:

El eliminado en la semana 25 de Exatlón México tendrá que esperar, luego de la lesión de Yussely.



JUEGO POR LA VENTAJA:

Famosos y contendientes tuvieron que enfrentarse para poder obtener la ventaja de la semana. El equipo que acumulara 7 puntos ganaría la ventaja de la semana, la cual consistía en penalizar a un hombre y una mujer en el juego por la fortaleza.

Heliud dio el match point dejando el marcador 7 a 4, por lo tanto el equipo de los famosos ganó el juego por la ventaja.

JUEGO POR LA FORTALEZA

Famosos y Contendientes tuvieron que enfrentarse a uno de los circuitos más demandantes de la competencia, el equipo que acumulara 10 puntos ganaría todas las comodidades de la fortaleza, mientras que el equipo contrario tendría que dormir en la cabaña.

Heliud dio el match point a su equipo dejando el marcador 10 a 7, por lo tanto el equipo de los Famosos podrá disfrutar nuevamente de todas las comodidades de la Fortaleza, mientras que el equipo de los contendientes se quedará en el campamento.

También te puede interesar:

Los actores Renée Zellweger y Bradley Cooper se reencontraron en los Oscar 2020.

