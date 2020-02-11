Los actores Renée Zellweger y Bradley Cooper se reencontraron en los Oscar 2020.

La noche de los Oscar estuvo llena de muchas sorpresas y de momentos emotivos, al igual que tuvimos algunos reencuentros inesperados. Tal fue el caso de Renée Zellweger y Bradley Cooper, quienes acapararon las miradas de todos al sostener una plática, pues nadie los había visto juntos desde su rompimiento en 2011.

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Fue antes de iniciar la ceremonia de los Oscar 2020 cuando se pudo ver a Renée Zellweger y Bradley Cooper al interior del Dolby Theatre platicando. Ambos actores se encontraban nominados esa noche, siendo la actirz quien logró obtener una estatuilla por su trabajo en la cinta ‘Judy’.

En la foto que han comenzado a circular en redes sociales se puede ver que la expareja tuvo una muy buena plática en donde ambos la pasaran muy bien. La imagen de inmediato se volvió viral y fue comparada con el momento que hace unas semanas vivieron Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Los actores se conocieron en 2009 en la filmación de la cinta ‘Case 39’, y al poco tiempo comenzaron su relación, uno de los factores que termino con la bella pareja fue el ascenso a la fama de Bradley, mientras que su pareja le permitió brillar.

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En la actualidad ambos se encuentran solteros, la actriz no ha sido relacionada con nadie desde su divorcio con el músico Doyle Bramhall II, por su parte Bradley Cooper ha sido relacionado con la actriz Ana de Armas, la realidad es que desde su separación con Irina Shayk no ha salido con nadie.