¡No aguantó el olor! Fernando Lozada casi VOMITA al recoger los desechos de los animales (VIDEO)

Previo a la Gala de La Salvación, Fernando Lozada y un grupo de granjeros juntaron los desechos de La Granja VIP Segunda Temporada. A la hora de tirar la basura de los animales, el creador de contenido no soportó el olor y estuvo muy cerca de vomitar en frente de Kunno. Este último se encargó de terminar con los deberes, ya que Fernando no pudo con dicha tarea.