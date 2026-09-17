¡No aguantó el olor! Fernando Lozada casi VOMITA al recoger los desechos de los animales (VIDEO)
Fernando se encargó de desechar la basura de los animales, pero no pudo soportar el olor y otro granjero debió terminar con la tarea
Previo a la Gala de La Salvación, Fernando Lozada y un grupo de granjeros juntaron los desechos de La Granja VIP Segunda Temporada. A la hora de tirar la basura de los animales, el creador de contenido no soportó el olor y estuvo muy cerca de vomitar en frente de Kunno. Este último se encargó de terminar con los deberes, ya que Fernando no pudo con dicha tarea.