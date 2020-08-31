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Exatlón México 2024
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Mati Álvarez

Exatlón Titanes vs. Héroes.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Mati Álvarez

  • Originaria de Puebla, Puebla.
  • Nació el 7 de noviembre de 1995 (25 años).
  • Su deporte es el Heptatlón.
  • Ha sido 10 veces Campeona Nacional.
  • Obtuvo 23 medallas de ORO en la Olimpiada Nacional.
  • Récord nacional en salto de longitud.
  • Récord CONADEIP, 2019.
  • Séptimo lugar mundial en World Junior Championship.
  • Es la atleta más joven en participar en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
  • Perteneció a la tercera temporada de Exatlón.
  • Se coronó como la campeona de la tercera temporada.

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