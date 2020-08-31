Mati Álvarez
Exatlón Titanes vs. Héroes.
Mati Álvarez
- Originaria de Puebla, Puebla.
- Nació el 7 de noviembre de 1995 (25 años).
- Su deporte es el Heptatlón.
- Ha sido 10 veces Campeona Nacional.
- Obtuvo 23 medallas de ORO en la Olimpiada Nacional.
- Récord nacional en salto de longitud.
- Récord CONADEIP, 2019.
- Séptimo lugar mundial en World Junior Championship.
- Es la atleta más joven en participar en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
- Perteneció a la tercera temporada de Exatlón.
- Se coronó como la campeona de la tercera temporada.