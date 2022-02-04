ARISTEO CÁZARES
- 26 años
- Veracruz.
- Poliatleta, especializado en Parkour.
- Integrante de los Sky Brothers.
- Maestro de calistenia y parkour.
- Apodo: Aguileón.
- Campeón varonil de la segunda temporada de Exatlón.
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Para que puedas tener un bolso bien elegante, deberías tener en cuenta estos pasos.
Este 16 de septiembre los Granjeros experimentarán uno de los momentos más tensos dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.
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El cantante tuvo que cancelar su presentación por una emergencia médica y su equipo ya confirmó que evoluciona favorablemente después de generarse preocupación entre sus fans.
Es muy fácil de hacer y que podrás decorar para esta fecha tan especial.