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Exatlón México 2024
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ARISTEO CÁZARES

ARISTEO ALL STAR

Escrito por: Redacción Azteca UNO

  • 26 años
  • Veracruz.
  • Poliatleta, especializado en Parkour.
  • Integrante de los Sky Brothers.
  • Maestro de calistenia y parkour.
  • Apodo: Aguileón.
  • Campeón varonil de la segunda temporada de Exatlón.

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