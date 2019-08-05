Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

David Juárez | Exatlón

Equipo | Contendientes

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

-22 años.

-Mérida Yucatán.

-Gimnasia Artística.

-Medallas de Oro, Plata y Bronce en Olimpiada Nacional y distintas competencias nacionales.

-Participación en diferentes competencias internacionales.

Galerías y Notas Azteca UNO