Diana Casillas Rodríguez | Exatlón
Equipo: Contendientes
- Gimnasta Rítmica
- Diana es originaria de Aguascalientes.
- Tiene 20 años.
- Estudia en la universidad Anáhuac.
- A los 6 años empezó en la gimnasia.
Esta concentrada en el CNAR Centro de Alto Rendimiento en México .
Ha competido en el Campeonato del mundo Stuttgart Alemania 2015, en el Prepanamericano Toronto 2014 en donde obtuvo medalla de bronce, en los Juegos panamericanos Toronto 2015 y en el Campeonato del mundo de Pesaro Italia en 2017.