Diana Casillas Rodríguez | Exatlón

- Gimnasta Rítmica

- Diana es originaria de Aguascalientes.

- Tiene 20 años.

- Estudia en la universidad Anáhuac.

- A los 6 años empezó en la gimnasia.

Esta concentrada en el CNAR Centro de Alto Rendimiento en México .

Ha competido en el Campeonato del mundo Stuttgart Alemania 2015, en el Prepanamericano Toronto 2014 en donde obtuvo medalla de bronce, en los Juegos panamericanos Toronto 2015 y en el Campeonato del mundo de Pesaro Italia en 2017.