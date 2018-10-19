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Exatlón México 2024
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Diana Casillas Rodríguez | Exatlón

Equipo: Contendientes

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

- Gimnasta Rítmica

- Diana es originaria de Aguascalientes.

- Tiene 20 años.

- Estudia  en la universidad Anáhuac.

- A los 6 años empezó en la gimnasia.

Esta concentrada en el CNAR Centro de Alto Rendimiento en México .

Ha competido en el Campeonato del mundo Stuttgart Alemania 2015, en el Prepanamericano Toronto 2014 en donde obtuvo medalla de bronce, en los Juegos panamericanos Toronto 2015  y en el Campeonato del mundo de Pesaro Italia en 2017.

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