Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Ian Juárez | Exatlón

Equipo | Contendientes

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

-22 años.

-Mérida, Yucatán.

-Gimnasia Artística.

-Medalla de Oro tres años consecutivos en prueba de Manos Libres en Olimpiada Nacional.

-Participación en diversas competencias internacionales.

Galerías y Notas Azteca UNO