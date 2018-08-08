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Iridia Salazar | Exatlón

Equipo: Famosos

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

- Taekwondo, 36 años, CDMX.

- Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

- Medalla de oro en Juegos Panamericanos 2003.

- Medalla de oro en Juegos Panamericanos 2007.

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 1999.

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2001. 

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2003. 

- Medalla de plata en Campeonato Panamericano de Taekwondo 2000.

- Medalla de oro en Campeonato Panamericano de Taekwondo 2006.

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