Iridia Salazar | Exatlón
Equipo: Famosos
- Taekwondo, 36 años, CDMX.
- Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
- Medalla de oro en Juegos Panamericanos 2003.
- Medalla de oro en Juegos Panamericanos 2007.
- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 1999.
- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2001.
- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2003.
- Medalla de plata en Campeonato Panamericano de Taekwondo 2000.
- Medalla de oro en Campeonato Panamericano de Taekwondo 2006.
Iridia Salazar | Famosos