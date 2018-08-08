Iridia Salazar | Exatlón

- Taekwondo, 36 años, CDMX.

- Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

- Medalla de oro en Juegos Panamericanos 2003.

- Medalla de oro en Juegos Panamericanos 2007.

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 1999.

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2001.

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2003.

- Medalla de plata en Campeonato Panamericano de Taekwondo 2000.

- Medalla de oro en Campeonato Panamericano de Taekwondo 2006.