Cazzu habría regresado con su exnovio y, ¿viven juntos? Esto es lo que se sabe de la supuesta nueva relación

La separación de Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar, pues a pesar de que ya pasó poco más de un año desde que terminaron su romance, continúan saliendo detalles sorpresivos de lo que pasó entre ellos. En esta ocasión, la protagonista de un nuevo escándalo fue la cantante y compositora argentina, quien despertó rumores de que podría estarse dando otra oportunidad en el amor... ¡con su ex novio!

El presunto nuevo galán sería C.R.O., con quien ya había tenido una relación sentimental antes de conocer a Nodal. A través de las cámaras de Ventaneando, la periodista Rosario Murrieta afirmó que existe una teoría respecto a esta inesperada historia, que aparentemente habría empezado desde 2024, y que es tan serio que ya viven juntos.

“En Argentina está sonando un rumor de que Cazzu tiene un romance desde hace un año, que es más o menos cuando terminó su relación con Nodal, según las cuentas y su calendario. Con un rapero que se llama C.R.O., que ya había sido su pareja”, contó.

No obstante, la comunicadora señaló que de momento solo hay especulaciones de que la cantante de “La Cueva” se habría instalado con su novio en el mismo lugar donde vive con Inti, su hija. Por lo que al tratarse de una propiedad pagada por el esposo de Ángela Aguilar, terminó optando por cambiarse de casa.

Instagram / @crocaxker Existen rumores de que Cazzu regresó con C.R.O. tras separarse de Christian Nodal

“Incluso se dice que él vive en el departamento que le rentó Christian, y por eso ella se habría ido de ese departamento”, apuntó Murrieta.

¿Quién es C.R.O., el supuesto nuevo novio de Cazzu?

Tomas Manuel Campos, nombre real de C.R.O., es un rapero y compositor argentino, oriundo de la provincia de Neuquén. A lo largo de su trayectoria, ha hecho colaboraciones con artistas como Duki y Bizarrap.

Actualmente, tiene 26 años y, aunque suele ser bastante privado con su vida íntima, se sabe que tuvo un romance con Julieta Cazzuchelli entre 2017 y 2020, año en el que terminaron definitivamente por supuesta incompatibilidad de tiempo. Aun así, siempre se mantuvieron cercanos y conservaron una amistad.

Instagram / @cazzuglobal En junio de 2025, Cazzu y C.R.O. protagonizaron un inesperado momento sobre el escenario

Cabe recordar que los rumores de su reconciliación con Cazzu estallaron en junio pasado, cuando el rapero se presentó en el Movistar Arena y tuvo como invitada a la “Nena Trampa”.

En ese momento, las ovaciones no se hicieron esperar y sus fanáticos cayeron rendidos ante la evidente conexión que mostraron sobre el escenario.