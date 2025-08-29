inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Cazzu habría regresado con su exnovio y, ¿viven juntos? Esto es lo que se sabe de la supuesta nueva relación

Cada vez son más fuertes las teorías de que Cazzu ya está dándose otra oportunidad en el amor, luego de su dolorosa ruptura con Christian Nodal. Te contamos los detalles.

cazzu
Instagram / @cazzu
Andrea Ávila | DR
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

La separación de Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar, pues a pesar de que ya pasó poco más de un año desde que terminaron su romance, continúan saliendo detalles sorpresivos de lo que pasó entre ellos. En esta ocasión, la protagonista de un nuevo escándalo fue la cantante y compositora argentina, quien despertó rumores de que podría estarse dando otra oportunidad en el amor... ¡con su ex novio!

El presunto nuevo galán sería C.R.O., con quien ya había tenido una relación sentimental antes de conocer a Nodal. A través de las cámaras de Ventaneando, la periodista Rosario Murrieta afirmó que existe una teoría respecto a esta inesperada historia, que aparentemente habría empezado desde 2024, y que es tan serio que ya viven juntos.

“En Argentina está sonando un rumor de que Cazzu tiene un romance desde hace un año, que es más o menos cuando terminó su relación con Nodal, según las cuentas y su calendario. Con un rapero que se llama C.R.O., que ya había sido su pareja”, contó.

No obstante, la comunicadora señaló que de momento solo hay especulaciones de que la cantante de “La Cueva” se habría instalado con su novio en el mismo lugar donde vive con Inti, su hija. Por lo que al tratarse de una propiedad pagada por el esposo de Ángela Aguilar, terminó optando por cambiarse de casa.

Cazzu
Instagram / @crocaxker
Existen rumores de que Cazzu regresó con C.R.O. tras separarse de Christian Nodal

“Incluso se dice que él vive en el departamento que le rentó Christian, y por eso ella se habría ido de ese departamento”, apuntó Murrieta.

¿Quién es C.R.O., el supuesto nuevo novio de Cazzu?

Tomas Manuel Campos, nombre real de C.R.O., es un rapero y compositor argentino, oriundo de la provincia de Neuquén. A lo largo de su trayectoria, ha hecho colaboraciones con artistas como Duki y Bizarrap.

Actualmente, tiene 26 años y, aunque suele ser bastante privado con su vida íntima, se sabe que tuvo un romance con Julieta Cazzuchelli entre 2017 y 2020, año en el que terminaron definitivamente por supuesta incompatibilidad de tiempo. Aun así, siempre se mantuvieron cercanos y conservaron una amistad.

Cazzu
Instagram / @cazzuglobal
En junio de 2025, Cazzu y C.R.O. protagonizaron un inesperado momento sobre el escenario

Cabe recordar que los rumores de su reconciliación con Cazzu estallaron en junio pasado, cuando el rapero se presentó en el Movistar Arena y tuvo como invitada a la “Nena Trampa”.

En ese momento, las ovaciones no se hicieron esperar y sus fanáticos cayeron rendidos ante la evidente conexión que mostraron sobre el escenario.

Le gritan “Cazzu” a Christian Nodal en pleno concierto y esto pasó

[VIDEO] Christian Nodal se presentó en Supernova Strikers y durante su presentación, recibió miles de gritos que repetían “Cazzu”. Así fue cómo reaccionó el cantante.

Cazzu
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×