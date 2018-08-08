Jahir Ocampo | Exatlón

- Clavadista, 28 años, Estado de México.

- Tercer lugar en trampolín de tres metros sincronizados en el Campeonato Mundial de Natación en 2013.

- Primer lugar en trampolín de tres metros en el Grand Prix 2015.

- Quinto lugar en trampolín de tres metros sincronizados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

- Medalla de bronce en Barcelona en salto sincronizado en trampolín de tres metros con Rommel Pacheco.

- Medalla de oro en trampolín de tres metros sincronizados en Barranquilla, Colombia con Rommel Pacheco.