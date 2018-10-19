Ximena Buenfil Bermejo | Exatlón
Equipo: Contendientes
- Patinaje de velocidad
- Es originaria de Quintana Roo.
- Tiene 26 años.
- Ha asistido 10 veces a olimpiadas nacionales.
- También ha participado en los Campeonatos Mundiales de Guarne, Colombia 2010 y Corea 2011.
- Obtuvo el segundo lugar en el Gran Fondo de Nueva York.
- 1er. lugar en triatlón Circuito Nacional San Luís Potosí 2018.
- 1er. lugar en triatlón Circuito Nacional La Paz 2018.
- 1er. lugar en triatlón Circuito Nacional Manzanillo 2018.
- 1er. lugar en triatlón XTERRA Tapalpa 2018.