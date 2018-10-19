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Exatlón México 2024
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Ximena Buenfil Bermejo | Exatlón

Equipo: Contendientes

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

- Patinaje de velocidad

- Es originaria de Quintana Roo.

- Tiene 26 años.

- Ha asistido 10 veces a olimpiadas nacionales.

- También ha participado en los Campeonatos Mundiales de Guarne, Colombia 2010 y Corea 2011. 

- Obtuvo el segundo lugar en el Gran Fondo de Nueva York.

- 1er. lugar en triatlón  Circuito Nacional San Luís Potosí 2018.

- 1er. lugar en triatlón  Circuito Nacional La Paz 2018.

- 1er. lugar en triatlón  Circuito Nacional Manzanillo 2018.

- 1er. lugar en triatlón XTERRA Tapalpa 2018.

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