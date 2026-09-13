“El papel de víctima no le va": Críticos hacen FUERTES comentarios sobre los nominados de La Granja VIP
Los críticos que conforman el panel lanzaron fuertes opiniones sobre los nominados que se encuentran en riesgo de abandonar La Granja VIP .
Alfredo Adame “El Golden Boy” expresó que Kevyn Conteras “Bicolor” es uno de los nominados que se encuentra en una posición de desventaja para salir del reality mientras que Linet Puente mencionó que el comediante está ejerciendo un papel de víctima que “no le va”.