“Se que ella está en un mejor lugar": Azalia ROMPE en llanto durante el primer Domingo de Eliminación por dolorosa pérdida
Azalia Ojeda ‘La Negra’, habló sobre la importancia que tenía su mascota, quien falleció, en su vida y expresa impactante información a Adal Ramones.
La Granjera Azalia Ojeda reveló que su mascota ocupó un lugar muy importante en su vida ya que antes de que su hija naciera tuvo seis pérdidas de bebés por lo que el amor de un animal tan querido representó un fuerte soporte en su vida.