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Exatlón México 2024
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Exatlón México Programa Completo 20 de octubre 2026: ¡Paulette se convierte en la pesadilla de los Azules!

En medio de conflictos, derrotas y nuevos retos, Paulette logra preocupar a los Atletas del Equipo Azul con su impresionante crecimiento en Exatlón México.

Revive lo mejor de este martes 20 de octubre. No te pierdas las competencias más intensas y emocionantes. Además, Paulette se convierte en la pesadilla de los Azules. Por si fuera poco, llega el nuevo refuerzo del Equipo Azul justo cuando los Azules parecen haber despertado.

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