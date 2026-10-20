Exatlón México Programa Completo 20 de octubre 2026: ¡Paulette se convierte en la pesadilla de los Azules!
En medio de conflictos, derrotas y nuevos retos, Paulette logra preocupar a los Atletas del Equipo Azul con su impresionante crecimiento en Exatlón México.
Revive lo mejor de este martes 20 de octubre. No te pierdas las competencias más intensas y emocionantes. Además, Paulette se convierte en la pesadilla de los Azules. Por si fuera poco, llega el nuevo refuerzo del Equipo Azul justo cuando los Azules parecen haber despertado.