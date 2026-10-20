¡No hagas cosas que parezcan malas! Críticas hacen fuerte debate sobre el pleito entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda en La Granja VIP
El pleito sigue en el Foro; el debate sobre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda se enciende entre las Críticas de La Granja VIP al buscar quién tuvo la razón
¿Quién tuvo la razón? Ferka, Linet Puente y Flor Rubio hablan sobre quién tuvo la razón sobre los argumentos entre Azalia Ojeda y Rafael Mercadante, causando que se dieran varios argumentos al buscar defender a uno de ellos. Revive lo que se dijo en La Granja VIP