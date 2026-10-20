Manelyk es nominada al Duelo de Nominación por Julio Camejo en La Granja VIP; mientras que Azalia Ojeda es nominada por el público
¡Dos fieras se van al Duelo de Nominación! Por un lado, Manelyk es nominada por Julio, pero Azalia Ojeda se va al Duelo por los votos del público en La Granja VIP
Todos los guardianes de los elementos, son sorprendidos, ya que Julio Camejo tuvo que escoger entre ellos para enviarlos al Duelo de Nominación. Al final selecciono a Manelyk, dejando contundentes comentarios sobre la decisión. Además de mencionarse que Azalia Ojeda fue la escogida por el público para enfrentarse. Revive la reacción de ambas en La Granja VIP.