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Granjeros escogen QUIÉN será el guardián de su elemento en La Granja VIP; cada uno de ellos revela la razón de su elección

Cada elemento da a conocer a sus Guardianes, Granjeros que tendrán una importante responsabilidad; así fue la elección de cada equipo en La Granja VIP

¡Es momento de elegir en La Granja VIP! Granjeros de cada ELEMENTO son puestos a elegir para escoger al Guardian de cada uno. Al final, del fuego es seleccionada Manelyk, del aire es Fernando Lozada, de Tierra es Mario “Mono” Osuna y del agua es Natalia Alcocer; una importante responsabilidad para ellos.

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