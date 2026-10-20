Granjeros escogen QUIÉN será el guardián de su elemento en La Granja VIP; cada uno de ellos revela la razón de su elección
Cada elemento da a conocer a sus Guardianes, Granjeros que tendrán una importante responsabilidad; así fue la elección de cada equipo en La Granja VIP
¡Es momento de elegir en La Granja VIP! Granjeros de cada ELEMENTO son puestos a elegir para escoger al Guardian de cada uno. Al final, del fuego es seleccionada Manelyk, del aire es Fernando Lozada, de Tierra es Mario “Mono” Osuna y del agua es Natalia Alcocer; una importante responsabilidad para ellos.