Ivonne Montero y Natalia Alcocer con FOTOS destacan quiénes son los que sostienen su vida en La Granja VIP; generando llanto entre los Granjeros
Ivonne Montero y Natalia Alcocer son sometidas a la dinámica de “Mis raíces”, donde las Granjeras rompieron en llanto al recordar a su familia en La Granja VIP
¡Un momento doloroso para las Granjeras en La Granja VIP! Ambas con fotos de sus familiares, quienes han sido fuertes pilares en su vida, causando que amabas rompieran en llanto, al recordar momentos difíciles de su vida o perdidas que siguen doliendo.