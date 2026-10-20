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Manelyk y Azalia Ojeda se enfrentan al Duelo de Nominación en la semana 7 de la Granja VIP; el que pierda se va a la Tabla de Nominados

¿Quién ganará? Manelyk y Azalia Ojeda tienen que enfrentarse en el Duelo de Nominación; la que pierda se une a la Tabla de Nominados en La Granja VIP

Manelyk y Azalia Ojeda se enfrentan en el Duelo de Nominación, donde deben cumplir un intenso circuito en La Granja VIP, aunque es un encuentro complicado para ambas ya que son aliadas, las dos dan lo mejor para ganar. Revive cómo fue el desempeño de cada una.

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