¿Zoé incursiona en la literatura? De esto trata el libro de la banda de rock

Tras haber triunfado en la más reciente edición del festival Vive Latino y estrenado el sencillo ‘Campo de Fuerza’, la banda de rock Zoé dio a conocer que ya está disponible la preventa de su libro ‘Crónicas de un sueño imposible’.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, la obra en papel de la banda trata sobre la creación y proceso de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, disco que incluye éxitos como ‘No me Destruya’, ‘Paula’ y ‘Corazón Atómico’, por mencionar algunos. El libro tiene un costo de 400 pesos y se puede adquirir en la página oficial de Zoé.

El anuncio del libro se dio a conocer luego de que se anunciara que Zoé es uno de los actos principales del Tecate Supremo de este año, en donde compartirá escenario con Foster The People, Álvaro Díaz, Siddhartha, NSQK, por mencionar algunos. Este festival se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Hipódromo de Ciudad Juárez, Tamaulipas.

Esta fue la última polémica que protagonizó León Larregui, vocalista de Zoé

A finales del pasado mes de julio, León Larregui, vocalista de Zoé, se vio envuelto de una polémica luego de que lo bajaron de un avión de la aerolínea Air France por quejarse ‘de unas cosas’, según lo expuesto por el cantante en redes sociales, sin embargo, no precisó cuál fue el motivo de su disgusto.

“Me dijeron, siendo platino en Air France: ‘jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. ¡Una mesera del aire me dice esto! Le dije: ‘mi amor con tal de no ver tu horrible cara, acepto’”, escribió en X, antes Twitter.

Tras el altercado, en donde tuvo que intervenir personal de la Guardia Nacional, el vocalista de Zoé realizó varios posts en X contra la aerolínea, misma que le ofreció disculpas y se pusieron a su disposición para darle solución a los hechos, pero las publicaciones fueron eliminadas por el cantante.

