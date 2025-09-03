Miles de Tapatíos firman petición para cancelar concierto de la familia Aguilar el Día de la Independencia en Guadalajara

Una nueva polémica ha envuelto a Pepe, Angela y Leonardo Aguilar, pues miles de personas están en contra de su participación en el concierto el Día de la Independencia, donde se habrían sumado a dar “El Grito” el próximo 15 de septiembre en la ciudad de Guadalajara.

Todo parece indicar que los pobladores no quieren a esta familia, o al menos a su música, aunque esté apegada al regional mexicano y en aquella metrópoli se escuche bastante este género, los cantantes mencionados al parecer han dejado de ser del agrado del público.

¿Cuál es la campaña que comparte la petición para cancelar el concierto de la Dinastía Aguilar?

A través de la plataforma change.org más de 22 mil firmas verificadas se han opuesto a la participación de la Dinastía Aguilar en la fecha mencionada, alegando que en un momento de crisis humanitarias y conflictos sociales derivados a la migración se dé escenario y recursos públicos a artistas que han han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad.

Cabe recordar que hace unos días Angela Aguilar generó reacciones negativas al expresar unas palabras durante su concierto ofrecido en el Hollywood Bowl, donde la cantante declaró en medio del show: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”, resaltando el estado de su migración y no teniendo empatía por quienes se ven obligados a abandonar su país.

Por otro lado, el cantante de 56 años, durante sus conciertos en Estados Unidos ha pedido “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”, sin mostrar comprensión como la persona adulta que es y sin tener ese acercamiento con su público del que canta en sus canciones.

¿Cancelarán el concierto de la Familia Aguilar en Guadalajara?

Aunque la petición tiene pocos días de haber iniciado, poco a poco ha crecido de manera exponencial, por lo que se espera que los organizadores del concierto tomen cartas en el asunto, pues gran parte del público ya ha sido clara con su postura respecto al concierto de la Dinastía Aguilar.

Piden a los habitantes tapatíos firmar la petición para dejar claro que el Grito de Independencia debe ser un acto de unión y respeto a nuestra gente, no un escaparate para discursos que refuerzan la discriminación hacia migrantes mexicanos.